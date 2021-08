Un 47enne alla guida del veicolo, giunto all’incrocio, voleva svoltare a sinistra in direzione di St. Moritz, indica in una nota odierna la polizia cantonale grigionese. L’automobilista, dopo aver visto un autopostale - proveniente da St. Moritz - svoltare a destra in direzione di Champfèr, ha pigiato il piede sull’acceleratore ma non si è accorto del motociclista che guidava dietro l’autopostale e che stava circolando in direzione di Silvaplana.