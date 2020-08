Scontro tra un motociclista e un mezzo pesante, e una seconda moto incappa nell’incidente. È successo ieri pomeriggio a Davos Wiesen. Un 42enne in sella alla sua moto, verso le 14.20, ha affrontato una curva invadendo la corsia opposta. Il motociclista si è scontrato con la parte anteriore di un autoarticolato guidato da un 54enne. Una moto che seguiva, guidata da un 68.enne, è arrivata sul posto e non ha potuto evitare i mezzi incidentati. Cadendo il 42.enn ha subito lesioni di media gravità. Terze persone gli hanno prestate le prime cure fino all’arrivo di un’ambulanza del servizio di soccorso di Davos e di un equipaggio Rega. Il ferito è stato quindi elitrasportato all’ospedale cantonale dei Grigioni di Coira. La strada è stata chiusa al traffico per due ore. Il secondo motociclista, caduto anche lui, non ha riportato ferite.