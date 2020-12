Un 18.enne a bordo di uno scooter è morto questa mattina, poco prima delle 7, dopo essersi scontrato con un bus in centro città a Ginevra. Il giovane è scivolato a un incrocio, finendo sulla corsia opposta e centrando il mezzo pesante.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, il 18.enne è morto sul posto, indica in una nota la polizia cantonale. È stata aperta un’inchiesta per far luce sull’incidente. Si tratta dell’undicesima vittima sulle strade ginevrine nel 2020 e del secondo scooterista morto negli ultimi tre giorni.