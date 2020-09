C’è una falla critica in un protocollo utilizzato dalla società di carte di credito Visa. Lo sostengono alcuni ricercatori del Politecnico federale di Zurigo (ETH), precisando che questa vulnerabilità consente a eventuali truffatori di ottenere denaro da carte che sono state smarrite o rubate. Ciò anche se per determinati importi è necessario inserire un codice PIN.

Per determinati importi - solitamente superiori a 40 franchi - è necessario inserire il PIN per procedere al pagamento, ma i ricercatori hanno trovato nel protocollo, tramite un complicato procedimento con una applicazione, un modo per aggirare il sistema di sicurezza della carta di credito. In questo modo, sebbene l’importo sia superiore al limite e richieda la verifica del PIN, non viene richiesto alcun codice.