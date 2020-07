Nelle ultime settimane a Coira è stato portato alla luce un quartiere di artigiani risalente al Medioevo. Di recente è anche stato scoperto un oggetto molto raro: uno stampo in pietra per produrre gioielli di circa mille anni fa, riferisce oggi un comunicato del Servizio archeologico dei Grigioni (SAG).

Sono state portate alla luce strutture poco appariscenti sotto forma di fosse e tombe, nonché un notevole utilizzo di pavimentazioni in pietra. Degni di nota sono soprattutto l’elevato numero e il tipo di reperti ritrovati: da ossa animali (per lo più cavalli) a prodotti semilavorati e scarti di intagliatori, ma anche barre in metalli non ferrosi, fusaiole e scorie di vetro.