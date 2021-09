Ricercatori del Museo di storia naturale di Friburgo (MHN) hanno scovato un piccolo insetto molto minacciato in una trappola installata nella foresta della Broye. Bisogna risalire al 1971 per l’ultima osservazione in Svizzera del coleottero «aesalus scarabaeoides».

Il piccolo insetto misura appena sei millimetri, si legge in un comunicato odierno del MHN, e può vivere solo in ambienti boschivi in pendenza, ricchi di legno morto divorato da funghi particolari. Le larve si sviluppano in un ambiente divenuto molto raro alle latitudini elvetiche.