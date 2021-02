La scossa principale è stata preceduta, circa un’ora prima, da altre due di minore intensità (1.9 sulla scala Richter). Solitamente, non sono da attendersi danni per movimenti della terra di questa magnitudo, precisa il Servizio sismico svizzero. Terremoti di questa intensità non sono rari in Svizzera: lo scorso anno ne sono stati registrati circa 1400.