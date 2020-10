(Aggionato alle 23.13) - Un terremoto di magnitudo 4,4 è stato registrato poco dopo le 20.30 nel canton Glarona. L’epicentro è stato localizzato sotto il monte Kärpf, ha fatto sapere il Servizio sismologico dell’ETH di Zurigo. Terremoti di questa portata sono facilmente percepibili e possono causare danni minori. Alle 20.42 è stata registrata una nuova scossa della forza 2.7 ad Elm; un minuto dopo nello stesso luogo c’è stata un’altra scossa di forza 3.6, seguita alle 21.13 da un’altra di magnitudo 2.9 a Elm. Già domenica pomeriggio, alle 14.37, la terra aveva tremato leggermente ad Arolla, in Vallese. La magnitudo era di 2,7. Quest’anno il Servizio sismologico svizzero ha registrato finora 941 scosse telluriche.

Mentre il terremoto di magnitudo 4,4 è stato avvertito in modo chiaro, le altre scosse sono state percepite solo in modo lieve. Il Servizio sismologico ha annunciato che i terremoti vicino a Elm sono stati avvertiti su una vasta area. Il sito web non è stato temporaneamente disponibile a causa delle richieste dei cittadini. Secondo il sito ciaocomo.it la scossa è stata sentita anche in alcune zone della Valtellina e del comasco, in particolare nella zona dell’alto lago.

L’agente di polizia in servizio alla Centrale di emergenza a Glarona ha detto all’agenzia Keystone-ATS che il terremoto è stato chiaramente percepito per circa dieci o dodici secondi. «Visivamente, tutto si muoveva e tremava». Alla polizia sono giunte decine di chiamate. Non sono state ricevute segnalazioni di danni alle persone e alle cose.

I terremoti di magnitudo 4 o superiore sono piuttosto rari in Svizzera. Il terremoto più grave degli ultimi dieci anni in Svizzera si è verificato il 3 marzo 2017 sotto il suolo di Uri: aveva raggiunto una magnitudo di 4,6 ed era stato abbastanza forte da causare danni minori agli edifici. Ci furono anche un centinaio di scosse di assestamento.

Il sisma più forte del 2019 si è verificato alla fine di maggio nei pressi di Novel in Vallese e ha avuto una magnitudo di 4,2. L’anno scorso ci sono stati circa il doppio dei terremoti rispetto alla media a lungo termine. Dei 1.670 terremoti registrati, in poco più di una cinquantina di casi ci sono state segnalazioni da parte dei cittadini. E il totale delle scosse ha rappresentato un nuovo record da quando, negli anni Settanta, è iniziato il monitoraggio moderno.

©CdT.ch - Riproduzione riservata