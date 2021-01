Una scuola di Wangen an der Aare, nel canton Berna, è stata chiusa a causa del coronavirus. Sono stati riscontrati diversi casi bambini positivi al virus e alla variante britannica.

La misura è valida fino a sabato prossimo. Lunedì non ci saranno lezioni e martedì inizierà la formazione a distanza. Secondo i responsabili dell’istituto, i circa 350 allievi non sono obbligati a sottoporsi a un test.

Gli studenti colpiti sono in isolamento e le loro famiglie sono in quarantena. Attualmente sono in quarantena anche tre classi. La scuola di Wangen ha classi di asilo, elementari e medie.