Scuola reclute al via, ma con le dovute precauzioni

Per ridurre il rischio di contagio o diffusione del coronavirus, reclute e quadri sono tenuti a portare costantemente le mascherine di protezione, fintanto che non saranno noti i risultati dei test, ha comunicato oggi il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Inoltre sarà loro concesso un congedo soltanto nel secondo fine-settimana.

Il concetto di protezione per la RS estiva era stato esaminato dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ed era già stato applicato per la RS primaverile. Tutti i membri dell’esercito sono stati informati in anticipo e hanno ricevuto due maschere protettive per il loro ingresso in caserma. L’Esercito si assicura che siano disponibili sufficienti maschere protettive per i soldati durante tutta la scuola reclute.