La chiusura delle scuole in Svizzera rischia di essere più lunga del previsto. «La scienza dice che ci vorranno dai tre ai quattro mesi prima che l’epidemia si plachi: dobbiamo pertanto aspettarci lezioni da casa per questo periodo», secondo Silvia Steiner, presidente della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

«Stiamo pianificando in modo tale da essere pronti per un’estensione del provvedimento» varato dal governo, ha dichiarato all’agenzia Keystone-ATS, confermando una notizia pubblicata oggi dalla «NZZ am Sonntag». La situazione è straordinaria - ha aggiunto - e richiede una valutazione quotidiana: anche lo scenario peggiore deve essere pianificato.