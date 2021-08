Per i sindacati, si tratta di una necessità urgente vista la carenza di personale: già la scorsa estate, un terzo dei direttori scolastici ha dovuto far fronte ai posti vacanti con persone solo parzialmente o per niente qualificate.

L’ultimo anno scolastico non è stato ordinario neppure per gli alunni. Le attività extrascolastiche come escursioni, campi o visite ai musei sono state ampiamente ridotte. Eppure queste esperienze non sono solo essenziali per raggiungere alcuni degli obiettivi di formazione, ma anche per lo sviluppo dei bambini e dei giovani.