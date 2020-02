Koch ha poi aggiunto che «questa mattina in Svizzera si riscontravano 12 casi confermati e 5 in attesa di risultati definitivi», spiegando che «il problema non è la malattia in sé, ma la sua alta diffusione. È pericolosa per le persone anziane. È possibile che qualcuno contragga il virus in forma lieve, o in modo asintomatico». Il capo della Divisione malattie trasmissibili ha poi ricordato che «per questo è importante rispettare le norme igieniche, ma non c'è bisogno di andare in ospedale per ogni febbre, raffreddore, mal di gola. Gli ospedali devono potersi concentrare sui casi critici. Sono le persone con problemi respiratori o gli anziani che possono rivolgersi ai servizi sanitari». Koch ha poi parlato dei test: «Per ora in Svizzera abbiamo abbastanza test, ma se li usiamo tutti per casi minori rischiamo di esaurire le risorse, ed è importante che non accada». Nessuna novità dal punto di vista delle contromisure: «Non sono previste ulteriori misure restrittive al momento: la chiusura delle frontiere non è prevista e nemmeno la chiusura delle scuole. I bambini non sono i principali vettori di questa malattia e quando la contraggono è in forma lieve, non ci sono complicazioni per i bambini». Chiudere le frontiere secondo Koch non sarebbe efficace e impedirebbe a molti frontalieri di raggiungere il posto di lavoro negli ospedali e negli studi medici. Il prossimo passo sarà una campagna di informazione che partirà all’inizio della prossima settimana, ha precisato il responsabile dell’Ufficio federale della sanità pubblica. La campagna comprenderà raccomandazioni scritte alla popolazione su cosa fare per proteggersi dall’infezione e dalla trasmissione del virus COVID-19. Koch ha invitato la popolazione a mantenere la calma durante il fine settimana: l’obiettivo è di non sovraccaricare i servizi di pronto soccorso degli ospedali per casi minori.