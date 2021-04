Peter Stalder, oggi, avrebbe 78 anni. L’8 ottobre del 2000 arrivò a Bellinzona in treno da Wohlen, nel canton Argovia. Addosso un paio di scarponi, sulle spalle uno zaino da montagna. Il suo programma era preciso: avrebbe dovuto raggiungere a piedi Arbedo, incamminandosi nell’omonima Valle attraverso i monti Loga e Aragno, quindi valicare il Laura e il Montai per arrivare infine a San Vittore, nei Grigioni. Da qui, sarebbe dovuto rientrare in albergo a Bellinzona per il pernottamento.

Nessuno sa che fine abbia fatto. Il suo nome è tuttora nell’elenco degli scomparsi pubblicato sul sito della polizia ticinese. Sono 13, in tutto, le persone di cui si sono perse le tracce negli ultimi anni nel nostro cantone e la cui ricerca prosegue, in un modo o nell’altro. Vuoi perché i parenti non si sono...