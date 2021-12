Se avete acquistato questo fermaglio, riportatelo in negozio

In collaborazione con l’Ufficio prevenzione infortuni (UPI), H&M richiama un fermaglio per capelli con luce LED. Il vano batteria del fermaglio può infatti rompersi, lasciando le due batterie alcaline accessibili. C’è il rischio che un bambino possa mettere le batterie in bocca, nel naso o nelle orecchie.

I consumatori in possesso di uno di questi fermagli sono pregati di non usarli più e di restituirli al negozio H&M più vicino per un rimborso completo. Non è richiesta alcuna ricevuta. Per domande i consumatori possono contattare il servizio clienti di H&M: Telefono: 0800 665 590, E-mail: [email protected]