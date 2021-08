Lidl Svizzera richiama attualmente il prodotto «Italiamo Pesto alla Genovese, 190 g» del produttore italiano F.lli Polli spa con termine minimo di conservazione 03/2024 e numeri di lotto MUC172 e MUC988. Non è possibile escludere che il prodotto sia contaminato con ossido di etilene. L’ossido di etilene è un agente biocida non autorizzato in Svizzera e viene classificato come dannoso per la salute. Pertanto è necessario che i clienti si attengano rigorosamente al richiamo e non consumino il prodotto.