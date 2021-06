«Particolarmente». Un semplice avverbio, un significato enorme. Per lo meno per i media nell’ambito della procedura civile, quando si tratta di poter o non poter fare nomi e citare fatti. Oggi agli Stati si discute infatti di una proposta della Commissione degli affari giuridici di cancellare questo avverbio nel quadro della modifica del Codice di procedura civile (CPC). Un progetto che ha scatenato le ire dei media e di chi li rappresenta. Non a caso. L’emendamento proposto tocca la questione molto sensibile dei provvedimenti cautelari per impedire la pubblicazione di contenuti giornalistici. In ballo, affermano in molti, non c’è niente di meno che la libertà di d’informazione in Svizzera.

In linea di principio la censura in Svizzera è proibita. Tuttavia, l’articolo 266 del CPC permette a...