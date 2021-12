Invecchiamo. Questo è un dato di fatto. Non solo perché invecchiare è un processo naturale, una tappa esistenziale, il comune destino di tutte le persone che nascono e crescono. I popoli invecchiano se il bilancio morti/nascite è sbilanciato. Cioè invecchiamo se nascono pochi bambini. Ma se invecchiamo, come popoli e come nazioni, è anche perché, grazie ai prodigi della medicina e della ricerca, viviamo di più. E allora dobbiamo pensare a migliorare le nostre vite, sempre più lunghe. Per questo motivo, nascono e crescono diversi servizi e mercati pensati per facilitare la vita dopo una certa età. Perché se gli over 65 trainano l’economia, allora scegliere di investire su questa fascia d’età potrebbe essere sensato. Di solito, si mettono in evidenza le sfide e le difficoltà connesse all’invecchiamento,...