«Malgrado un approccio 3G» (dal tedesco geimpft, genesen, getestet: cioè vaccinato, guarito, testato) «possono verificarsi importanti focolai in occasione di grandi eventi, come abbiamo visto in Olanda in estate o ai campionati europei di calcio», afferma la professoressa del Politecnico federale di Zurigo in un’intervista pubblicata oggi dal Blick. «I test non sono mai affidabili al 100%», afferma la specialista in matematica e biologia statistica.