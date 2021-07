Prima il campione di tennis Roger Federer, poi Michelle Hunziker. Svizzera Turismo ha scelto due testimonial d’eccezione per promuovere la Confederazione all’estero. Ma l’obiettivo, questa volta, non sono i turisti arabi, né quelli americani. Si punta invece sulla clientela italiana, e lo si fa - lo si è visto - con una campagna di marketing piuttosto muscolosa che gioca sulla vicinanza geografica con il Nord Italia e sulla scoperta delle bellezze paesaggistiche della Confederazione. Del resto, «l’Italia fa parte del gruppo dei mercati prioritari per la Svizzera e si attesta al settimo posto per pernottamenti generati, il 2,2% del totale», dice Christina Gläser, direttrice di Svizzera Turismo in Italia. Stando ai dati, nel 2019 i pernottamenti dei turisti italiani sul nostro territorio sono...