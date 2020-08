Lo smart working, o telelavoro, sperimentato per la prima volta da tante aziende a causa del nuovo coronavirus si è rivelato in molti casi un’esperienza positiva. Tanto che aziende come UBS o Novartis hanno intenzione di proseguire a proporla ai loro dipendenti. Lavorare da casa comporta molti vantaggi, a cominciare dal risparmio di tempo sul tragitto casa-lavoro. Non però in termini fiscali. A livello di imposta federale diretta, con le detrazioni per il trasporto (fino a 3.000 franchi), i pasti fuori casa o le altre spese necessarie per l’esercizio della professione (come i soggiorni settimanali fuori domicilio), per i dipendenti è economicamente più conveniente andare in ufficio. A Berna ora si vuole trovare una soluzione che renda lo smart working più conveniente.

Più flessibilità

Il consigliere...