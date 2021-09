Se le firme per il referendum le si cercano online

Nel contesto di una pandemia che ha messo alla prova la democrazia diretta, diventa utile valutare se, in futuro, vada consentita la raccolta elettronica delle firme per referendum e iniziative. Il tema va però prima di tutto sviscerato in tutti i suoi aspetti: a chiederlo è, in un postulato, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale. Il Consiglio federale mercoledì si è detto favorevole alla richiesta, sulla quale la Camera bassa si dovrebbe esprimere il 21 settembre.

Stando al postulato, il Governo dovrà illustrare le implicazioni «sotto il profilo istituzionale» e «le possibili ricadute sul sistema politico della Svizzera» di una simile riforma. Fra i vari punti che dovranno essere considerati vi sono il numero di firme richieste e i termini per raccoglierle stabiliti...