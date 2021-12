Se nasci e cresci qui, ma non sei svizzero

L’espressione «ius soli» indica l’acquisizione automatica della cittadinanza di un Paese come conseguenza di esservi nati. Un esempio famoso di Paese in cui vige questa regola sono gli USA. Alla Camera alta il «senatore» Paul Rechsteiner (PS/SG) ha tentato, senza successo, di introdurla anche in Svizzera tramite una mozione. Una proposta bocciata, con 29 voti favorevoli e 13 contrari, che però non è ancora del tutto liquidata. Al Nazionale la stessa soluzione, lanciata dall’ecologista vodese Stefania Prezioso Batou tramite un’iniziativa parlamentare, deve ancora essere affrontata. Lo stesso vale per la proposta (un po’ meno radicale) del co-presidente del PS Cédric Wermuth (AG) di prevedere che «un determinato numero di anni di residenza in Svizzera dia diritto alla cittadinanza svizzera»,...