Ammonterebbe ad alcune centinaia di migliaia di dollari la somma pagata da Comparis – uno dei principali portali di comparazione con oltre 80 milioni di visite all’anno – come riscatto per riavere la totalità dei propri dati. L’attacco informatico (mediante la tecnica del ransomware) del 7 luglio ha infatti danneggiato i sistemi informatici dell’azienda, il sito internet e ha messo a repentaglio la sicurezza dei dati di alcuni clienti.

Inizialmente, Comparis aveva dichiarato di non voler pagare alcun riscatto per il rilascio dei dati. Tuttavia, viste le molte difficoltà operative incontrate successivamente, la compagnia si è vista costretta a cedere di fronte ai cibercriminali. «Grazie all’accordo trovato siamo riusciti a rimpossessarci di alcuni dati essenziali per il nostro lavoro, che non...