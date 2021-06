L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda alle persone allergiche a nocciole, mandorle e soia di non consumare lo «Yogurt al cioccolato bio Fairtrade», in vendita alla Migros. Il prodotto, dichiarato senza i tre alimenti, in realtà ne contiene.

Migros ha immediatamente ritirato l’articolo dagli scaffali e ha avviato un richiamo, precisa l’USAV in una nota odierna. Non si può infatti escludere un pericolo per la salute delle persone allergiche a nocciole, mandorle e soia. Per tutte le altre, il consumo del prodotto non costituisce invece alcun pericolo.