Secondo il Consiglio federale, che sul tema ha aperto una consultazione, gli universitari provenienti da Paesi extra Schengen, dopo la laurea, devono poter rimanere in Svizzera più facilmente per lavorare nei settori in cui manca manodopera specializzata. Entriamo nel dibattito riflettendo su due storie. La prima, che raccontiamo oggi, è quella di una studentessa partita da molto lontano.Puntare tutto sulla Svizzera. Dare fondo ai propri risparmi e oltre per venire a studiare nel nostro Paese, convinti che l’investimento porterà i suoi frutti. Una scommessa, un lungo viaggio. Quello di Rita Ashemeza, iscritta al master in Gestione dei media dell’Università della Svizzera italiana, è iniziato in Uganda, in un villaggio in cui alle giovani donne, di solito, veniva detto che lavorare duramente...