Distanza, igiene e mascherine rimangono di primaria importanza: «Siamo stufi (io compreso) di sentircelo ripetere, ma queste misure, se applicate con disciplina, ci permetteranno di riaprire più velocemente. Se tutti si attenessero alle regole di base, sarebbe possibile fare molto di più in termini di allentamenti». Secondo l’ex vicepresidente della task force, la popolazione deve però «ottenere qualcosa in cambio» dei propri sforzi e sarebbe dunque auspicabile un allentamento graduale delle restrizioni, ma con prudenza: il numero di contagi deve rimanere basso o «rischiamo un nuovo aumento delle ospedalizzazioni e dei decessi» e questo nonostante la già avvenuta vaccinazione della fascia più anziana della popolazione, ha spiegato.

Battegay ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la guardia: «Le persone tra i 50 e i 75 anni non sono ancora state vaccinate e pazienti appartenenti a questa fascia d’età sono stati curati nelle unità di terapia intensiva durante entrambe le ondate. L’età media dei pazienti nei reparti acuti non è di 80 anni, ma circa 65: se i contagi dovessero aumentare bruscamente, potremmo fare i conti con molti casi gravi e morti».

«Più misure non servono a niente se la gente smette di partecipare», ha evidenziato Battegay. «Dobbiamo passare a una modalità in cui la gente ha di nuovo un ruolo attivo, allora le misure necessarie saranno meglio rispettate fino a quando un numero sufficiente di persone sarà vaccinato. Dobbiamo iniziare questo processo il più presto possibile. Un ruolo più attivo significa però anche più coraggio dal punto di vista del senso civico, soprattutto nel far notare i comportamenti sbagliati tenuti da altre persone. Una scossa deve attraversare la società».

L’ex vicepresidente della task force è poi tornato a sottolineare l’importanza dei test: «La Svizzera deve intensificare massicciamente i test mirati. Grazie ai ‘‘fai da te’’, affidabili fino all’85-90%, si potranno effettuare più facilmente delle visite famigliari, incontri con gli amici o eventi sportivi e culturali. Dobbiamo però ricordare che la certezza non è al cento per cento e un tale test è valido solo per 12-24 ore. Per questo motivo, le misure di base devono continuare ad essere osservate - anche se il risultato del test è negativo».