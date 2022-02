I media svizzeri non potranno beneficiare del pacchetto di aiuti creato da Consiglio federale e Parlamento. La maggioranza della popolazione (54.56%) ha infatti bocciato il sostegno pensato da Berna per rafforzare i media ragionali, sostenere i media di minori dimensioni, impedire la scomparsa di testate e garantire l’indipendenza.

Gli unici Cantoni che si sono detti favorevoli al pacchetto di aiuti a favore dei media sono Uri (50.53%), Friburgo (57.41%), Basilea Città (55.26%), Vaud (57.09%), Neuchâtel (63.15%), Ginevra (56.77%) e Giura (64.9%).

AGGIORNAMENTO 15:45: Il Consiglio di Stato ticinese prende atto della mancata approvazione, nell’odierna votazione popolare, del pacchetto di misure a favore dei media. Il progetto avrebbe permesso di rafforzare i mezzi di informazione locali e regionali, che accanto all’essenziale ruolo dell’emittente pubblica assicurano al Ticino e alla Svizzera italiana la pluralità di voci necessaria al buon funzionamento della democrazia diretta. Il Governo ticinese accoglie con rammarico il verdetto. «L’intervento proposto avrebbe infatti assicurato al sistema dei media la necessaria pluralità di voci, che – accanto all’essenziale ruolo dell’emittente pubblica – permette il buon funzionamento della nostra democrazia diretta. Il progetto assumeva inoltre una rilevanza particolare per il Ticino – e per l’intera Svizzera italiana – perché avrebbe rafforzato realtà commerciali che attualmente soffrono, a causa dell’esiguità numerica del loro pubblico di riferimento, e che grazie alle nuove sovvenzioni avrebbero potuto consolidare le proprie prospettive a lungo termine».

AGGIORNAMENTO 14:30: Ai microfoni di Teleticino, Alessandro Colombi, CEO del Gruppo Corriere del Ticino, ha dichiarato: «Prendiamo atto del risultato, ma c’è amarezza. Probabilmente non siamo riusciti a far passare il concetto e a trasmettere la reale situazione dei piccoli-media editori. Consci di questo pericolo, il nostro budget 2022 non prevede nessun aiuto straordinario nazionale, ma è chiaro che vi è una tendenza a una decrescita della pubblicità e degli abbonamenti». Sicuramente «ha prevalso l’idea che i soldi sarebbero andati ai grandi» che non ne hanno bisogno. Paride Pelli, direttore del Corriere del Ticino, ha anticipato che nel mese di marzo CdT.ch diventerà «premium», un sito a pagamento per un’informazione di qualità, un prodotto diversificato dalla carta. «Una nuova offerta molto coraggiosa che si esporrà a critiche - ha aggiunto il CEO -, ma vogliamo offrire un prodotto di qualità anche online».

AGGIORNAMENTO 14:09 - «Il Parlamento deve riprendere il dossier»

Il pacchetto di aiuti ai media ha subito le conseguenze di una società divisa e più critica di fronte ai media dopo due anni di pandemia, secondo la consigliera agli Stati Isabelle Chassot (Centro/FR). A suo avviso, il lavoro deve essere ripreso in Parlamento il prima possibile. Una posizione condivisa anche da uno dei maggiori oppositori al progetto, l’ex consigliere nazionale Manfred Bühler (UDC/BE). Mentre la diffidenza nei confronti dei media è aumentata, questi ultimi non sono mai stati così seguiti come negli ultimi mesi, ha sottolineato la «senatrice» dell’Alleanza del Centro. La stampa è una necessità in una democrazia diretta. E questa conoscerà sempre più difficoltà, ha aggiunto l’ex direttrice dell’Ufficio federale della cultura. Per questo motivo il lavoro per un sostegno ai media deve continuare in seno alle Camere federali. Anche l’ex consigliere nazionale e presidente di Medienfreiheit (Azione libertà dei media) Manfred Bühler, auspica che i dibattiti sui media riprendano in Parlamento. «C’è un bisogno innegabile» di discutere in Parlamento, ma «in maniera più intelligente», ha aggiunto. A suo parere, il progetto sottoposto al voto è stato sovraccaricato di elementi non applicabili, come l’aumento dell’aiuto indiretto, e il cittadino ha avuto l’impressione che il sostegno sarebbe andato solo ai grandi gruppi. Dal canton suo, il consigliere agli Stati e oppositore agli aiuti statali ai media Philippe Bauer (PLR/NE) ha già sin d’ora annunciato di voler depositare un’iniziativa parlamentare per aumentare la quota del canone alle radio e tv private locali.

AGGIORNAMENTO 14:00: Stando alle proiezioni dell’istituto demoscopico Gfs.bern per conto dell’ente radiotelevisivo SRG SSR, si va verso una sola approvazione e tre bocciature agli oggetti in votazione oggi. «No» al 56% per la legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media.

AGGIORNAMENTO 13:54: Il Ticino ha detto «no» alla Legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media. I contrari sono il 52.8%.

Si sono detti favorevoli, ma non è bastato, Bellinzona (52.4%), Bodio (54.74%), Faido (50.21%), Pollegio (53.06%), Prato Leventina (61.48%), Onsernone (53.95%), Aranno (50.41%), Brusino Arsizio (58.54%), Comano (53.29%), Massagno (53.9%), Miglieglia (65.82%), Neggio (54.48%), Capriasca (50.58%), Alto Malcantone (50.61%), Balerna (50.27%), Breggia (50.22%), Bosco Gurin (68.18%), Campo Vallemaggia (62.96%), Cerentino (73.68%), Lavizzara (50.29%), Avegno Gordevio (51.45%) e Terre di Pedemonte (50.33%).

Il record dei «no» va a Isone (65.6%), seguito da Bedretto (64.71%).

AGGIORNAMENTO 13:45: Bellinzona si è detta favorevole all’aiuto ai media con il 52.4% dei voti.

AGGIORNAMENTO 13:26: In Ticino sono stati scrutinati 106 Comuni (su 108, mancano Bellinzona e Blenio). La partecipazione al voto è al 44.1%. Prevale il No con il 53.5%.

A Lugano ha prevalso il «no» con il 54.34%. «No» anche a Mendrisio (52.79%) e Locarno (52.02%).

AGGIORNAMENTO 13:15: In Ticino sono stati scrutinati 103 Comuni (su 108). La partecipazione al voto è al 44.1%. Prevale il No con il 53.4%.

AGGIORNAMENTO 13.11: In Ticino, quando manca lo spoglio di 13 Comuni, quelli favorevoli al pacchetto di aiuti ai media sono Faido (50.21%), Pollegio (53.06%), Prato Leventina (61.48%), Onsernone (53.95%), Aranno (50.41%), Brusino Arsizio (58.54%), Comano (53.29%), Massagno (53.9%), Miglieglia (65.82%), Neggio (54.48%), Capriasca (50.58%), Balerna (50.27%), Breggia (50.22%), Bosco Gurin (68.18%), Campo Vallemaggia (62.96%), Cerentino (73.68%), Avegno Gordevio (51.45%), Terre di Pedemonte (50.33%).

AGGIORNAMENTO 13:03 - Preoccupazione per le testate regionali

L’opposizione al pacchetto di misure a favore dei media si è focalizzata sui milioni che avrebbero ricevuto i grandi editori zurighesi, stando alla vicepresidente del Partito socialista Elisabeth Baume-Schneider. La consigliera agli Stati giurassiana si dice ora preoccupata per le testate regionali. A suo avviso, il modello economico difeso dalla destra per quel che concerne i media rischia di mettere in difficoltà vari attori in Romandia, un timore che si riflette anche nel voto favorevole al pacchetto di aiuti nei vari cantoni romandi finora scrutinati. Baume-Schneider ha inoltre deplorato il fatto che l’Alleanza del Centro, pur essendo favorevole al progetto, sia stata completamente assente durante la campagna. Di tutt’altro avviso il consigliere agli Stati Philippe Bauer (PLR/NE), che si è battuto contro gli aiuti statali ai media. «Domani, la Svizzera non sarà meno democratica rispetto ad oggi - ha dichiarato il senatore neocastellano all’emittente romanda RTS -. I media continueranno a ricevere gli aiuti, secondo la legislazione attualmente in vigore».

AGGIORNAMENTO 12:56: In Ticino sono stati scrutinati 95 Comuni (su 108). La partecipazione al voto è al 44.3%. Prevale il No con il 53.3%.

AGGIORNAMENTO 12:42: In Ticino sono stati scrutinati 85 Comuni (su 108). La partecipazione al voto è al 44.2%. Prevale il No con il 53.2%.

AGGIORNAMENTO 12.40: No all’aiuto ai media

Il pacchetto di misure da 151 milioni di franchi in favore dei media verrà bocciato alle urne con il 56% dei voti, stando alla prima proiezione dell’istituto demoscopico Gfs.Bern. Un fossato sembra profilarsi tra Svizzera tedesca e romanda. Secondo le prime proiezioni cantonali, a Zurigo i «no» raggiungerebbero il 55.9%, ad Argovia il 61% e a San Gallo quasi il 69% dei suffragi. Nei Grigioni, dopo lo spoglio di 89 comuni su 101, il «no» si attesta al 53,8%. A Ginevra e Vaud, invece, i «sì» si imporrebbero rispettivamente con il 56.6% e il 55.4% dei suffragi. A Friburgo, dopo lo spoglio di 92 comuni su 129 il risultato sarebbe più «tirato»: i «sì» sono in vantaggio con il 53.57%. In controtendenza Basilea-Città che, come spesso accade durante le votazioni federali, voterebbe in modo simile ai romandi: dopo lo spoglio dei voti per corrispondenza, il pacchetto di aiuti ai media la spunta con il 54.9%.

AGGIORNAMENTO 12:20: In Ticino sono stati scrutinati i primi 20 Comuni (su 108). La partecipazione al voto è al 46.5%. Prevale il No con il 53.1%.

MEZZOGIORNO: Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Gli svizzeri si sono espressi e a breve sapremo se i media potranno beneficiare del pacchetto di misure creato da Consiglio federale e Parlamento per rafforzare i media nazionali. Gli aiuti - per stessa ammissione di Berna - sono stati pensati per rafforzare la pluralità mediatica e garantire che la popolazione continui a beneficiare anche in futuro di una copertura mediatica in tutte le regioni del nostro Paese.

Secondo il primo trend pubblicato poco dopo mezzogiorno da Gfs.Bern per conto di SRG SSR, si prospetta la bocciatura della legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media. L’unico tema che potrebbe essere accolto oggi, stando alle proiezioni, è l’iniziativa popolare «Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco», che oltre all’approvazione della popolazione deve anche superare lo scoglio della maggioranza dei cantoni.

