«Questo progetto può sembrare un aneddoto o di significato puramente simbolico, ma i simboli sono fondamentali nella vita politica - incita Sandrine Salerno -. La trasformazione al femminile dei cartelli non è un banale gadget ma un modo per mostrare che la società evolve e per mettere in questione il posto delle donne e degli uomini all’interno dello spazio pubblico».