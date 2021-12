Sei anni e mezzo di reclusione per omicidio intenzionale plurimo: è la condanna del Tribunale distrettuale di Brugg (AG) per l’uomo che nel novembre 2019 causò un pauroso schianto con il suo SUV sportivo sull’autostrada A3, con un bilancio di tre morti.

Il 47.enne montenegrino è stato riconosciuto responsabile anche di gravi infrazioni alle regole della circolazione. La sentenza della prima istanza, non ancora definitiva, prevede anche l’espulsione dalla Svizzera per un periodo di cinque anni una volta scontata la pena.

La sentenza rischia di avere anche enormi conseguenze finanziarie per il 47.enne, che sarà tenuto a pagare 380.000 franchi di riparazioni ai famigliari delle vittime. A causa del rischio di fuga, il giudice ha inoltre ordinato la carcerazione di sicurezza dell’imputato per un periodo di iniziale di tre mesi. L’uomo è stato perciò arrestato in aula e portato in carcere.