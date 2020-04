In Svizzera, sei richiedenti asilo sono affetti da Covid-19 e sono stati confinati. Lo ha indicato oggi la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), precisando che altri 25 presentano sintomi del virus e sono stati posti in isolamento.

I centri federali di asilo sono occupati nella misura del 40%, ha ricordato la SEM, aggiungendo che in tal modo è possibile rispettare le norme sanitarie emanate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Dal 25 marzo, tutti i Paesi membri dell’area Schengen sono considerati a rischio per quanto riguarda la pandemia. I trasferimenti Dublino da e verso la Svizzera sono stati pertanto sospesi. Finora dieci persone non sono state spostate nello Stato competente entro il termine previsto, motivo per cui le domande di queste persone vengono esaminate nella Confederazione.