Un «turista» olandese di 45 anni è stato arrestato ieri a Zurigo-Affoltern con sei chili di cocaina e 25.000 franchi in contanti. La droga - il cui valore di vendita è di mezzo milione di franchi - e il denaro erano nascosti in modo «professionale» in un auto, indica la polizia cantonale in una nota odierna.