«Sei mesi per il richiamo? Periodo adeguato»

Nonostante gli alti tassi di infezione e i progressi della vaccinazione, Christoph Berger, presidente della Commissione federale per le vaccinazioni, ritiene che la Svizzera dovrebbe mantenere il periodo di attesa di sei mesi per le vaccinazioni di richiamo.

Oggi la commissione emetterà una raccomandazione per la vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni, che è stata approvata dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic. Nei bambini, non solo la carica virale è bassa, ma anche i rischi legati vaccinazione sono ridotti. Non c’è motivo per cui i bambini non debbano essere vaccinati.