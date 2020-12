La maggioranza degli svizzeri non intende fare a meno dello sci. Stando a quanto emerge da un sondaggio commissionato dalle Funivie svizzere, il 63% delle 2.818 persone interpellate negli scorsi giorni non rinuncerà agli sport invernali quest'inverno, e ciò nonostante la pandemia. Se una quota consistente ha già garantito che non salterà l’appuntamento sulle piste, un 24% si è detto ancora indeciso, mentre appena il 13% è completamente contrario alle vacanze sulla neve. E questo nonostante il fatto che quasi la metà di questo gruppo abbia trascorso le festività natalizie in montagna lo scorso anno.

Il 22% delle quasi 3 mila persone coinvolte nel sondaggio ha già acquistato un abbonamento e un altro 22% sta prendendo in considerazione questa possibilità. Più del 50% dei partecipanti non ha invece...