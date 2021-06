Le stesse app, leggiamo su CNN e altri media inglesi e americani, hanno collaborato con li governo britannico per incoraggiare i più giovani a farsi vaccinare. Parallelamente, secondo un recente sondaggio della società YouGov quasi due terzi degli adulti preferirebbero uscire con una persona vaccinata o, ancora, eviterebbero di uscire con qualcuno che non lo è.

Su Tinder, ad esempio, gli utenti potranno aggiungere un adesivo pro-vaccinazione al profilo e riceveranno un «super like» gratuito. Hinge invece metterà a disposizione una «rosa» da regalare a partner potenziali. Bumble, infine, applicherà una serie di sconti sui pacchetti premium ai clienti non paganti. L’iniziativa, dicevamo, coinvolge anche altre app come OkCupid, Match, Plenty of Fish e Badoo.

Le app di incontri hanno visto il proprio business prosperare dall’inizio della pandemia: le persone, bloccate in casa, ne hanno usufruito parecchio. Le entrate di Tinder, cifre alla mano, sono salite del 18% a 1,4 miliardi di dollari sull’arco dello scorso anno. Bumble, per contro, ha visto il prezzo delle sue azioni raddoppiare da quando, a febbraio, si è quotata in borsa. A marzo, sempre Tinder ha regalato 1.000 test COVID come parte di una promozione mentre nel 2020 Hinge ha collaborato con Chipotle e Uber Eats per un menu speciale da sfruttare durante gli appuntamenti.