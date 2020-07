Il numero di animali utilizzati in Svizzera a scopo di sperimentazione è diminuito anche nel 2019, per il quarto anno consecutivo. In particolare sono stati usati meno topi e pesci.

Secondo la statistica dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), l’anno scorso in Svizzera sono stati impiegati 572.069 animali da laboratorio, con una riduzione del 2,5 % rispetto al 2018. Le autorizzazioni rilasciate sono state 3265, il 6,2% in meno.

Il 69,2% (71,1% nel 2018) degli animali è stato utilizzato per esperimenti con un livello di gravità nullo o lieve per il loro benessere. In queste due categorie, dal 2015 si osserva una costante diminuzione. Nella altre due categorie con un aggravio medio (27,6%) o forte (3,2%) si osserva invece un continuo aumento fin dal 2012.

Dal 2012 al 2019 si osserva anche un uso crescente di topi geneticamente modificati nella ricerca di base sulle malattie. Il continuo aumento riflette l’attività del settore biomedico in Svizzera, nota l’USAV. Circa il 90% degli animali è stato impiegato per le malattie umane, con un 28% per quelle tumorali e un 22% per le malattie del sistema nervoso.

©CdT.ch - Riproduzione riservata