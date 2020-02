Il numero di rapine ai bancomat è aumentato notevolmente nell’ultimo anno in Svizzera. «La Confederazione è particolarmente attraente perché ha ancora molti bancomat che contengono molti soldi», dice al domenicale Matin Dimanche il responsabile delle comunicazioni della polizia vodese Jean-Christophe Sauterel.

Tutti i precedenti in Ticino

Metà giugno 2019 a Sant’Antonino – La data esatta non è stata comunicata, ma verso la metà di giugno di quest’anno c’è stato un tentato furto all’apparecchio della Banca Migros che si trova nel centro commerciale di Sant’Antonino. Per il tentato colpo, in seguito sono stati arrestati due uomini, un 28.enne svizzero e un 35.enne sloveno.