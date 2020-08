Nel cantone di Basilea Città sarà obbligatorio indossare la mascherina per entrare nei negozi. Dopo l’annuncio dato proprio ieri a Neuchâtel, la misura entrerà ora in vigore anche a Basilea Città il prossimo lunedì, ha indicato oggi l’Esecutivo. Il Cantone, al momento l’unico svizzerotedesco ad adottare tale provvedimento, si allinea così a quanto già imposto in diversi altri in Romandia: Giura, Vaud, Ginevra e Neuchâtel. Inoltre, l’obbligo della mascherina varrà anche imposto per i dipendenti che operano nel settore della ristorazione, come accade ad esempio in Ticino.