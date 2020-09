Sempre più donne in Svizzera iniziano una formazione di livello terziario: nel 2019 la loro quota nelle nuove iscrizioni all’università era del 53,6% rispetto al 38,7% del 1980. Inoltre le donne scelgono maggiormente campi cosiddetti «maschili»: accanto a legge e a medicina, tecnologia e scienze naturali segnano i più alti tassi di crescita.

La percentuale di donne che studia legge è quasi raddoppiata dal 1980, indica l’Ufficio federale di statistica (UST) in un sondaggio pubblicato oggi. Dei nuovi iscritti a questa facoltà l’anno scorso, il 64,2% erano donne. In medicina e farmacia la quota delle studentesse del primo anno raggiungeva il 67,2%, in aumento di oltre un quarto dal 1980.