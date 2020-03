Zurigo si ritira in casa

coronavirus

Sulla Limmat ora si seguono le regole - A volte troppo: abitanti indicano alla Polizia movimenti sospetti e volti coperti in un centro; non erano ladri: solo dipendenti in mascherina - Due gruppi di 20 persone sciolti fra venerdì e sabato - A livello cantonale 140 segnalazioni nel weekend, ma «le norme sono osservate»