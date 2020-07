Il comune di Lumnezia (GR) sta valutando la chiusura di sentieri ad escursionisti a piedi o in bicicletta. La presenza dei branchi di lupi innervosisce e rende pericolosi mucche e cani pastori.

L’ha comunicato ieri il comune di Lumnezia, nella Val Surselva (GR). L’amministrazione intende proteggere gli escursionisti da possibili attacchi da parte di mandrie di bestiame o di cani da guardia, presi dal panico dai branchi di lupi.

La presenza del lupo

Da tempo nella regione del comune grigionese di Lumnezia vivono alcuni branchi di lupi. Nelle loro incursioni sui pascoli alpini durante la stagione estiva, questi grandi predatori seminano nervosismo e paura in mezzo a capre, pecore o bovini. Spesso attaccano, feriscono o sbranano. Le reazioni incontrollate delle mandrie e delle greggi, in preda al panico, possono costituire un vero pericolo per le persone che percorrono i sentieri di montagna. Anche il comportamento dei cani pastore, destinati alla protezione delle greggi, palesano a volte atteggiamenti eccessivi di difesa, quindi risultano pericolosi.

Informazione e chiusura

Recintare tutti i sentieri della zona non è possibile. Quindi il comune ha deciso di spiegare meglio alcune norme di comportamento nei confronti degli animali presenti nei pascoli. Sarà inoltre proibito farsi accompagnare da cani.

«Lumnezia è un paradiso per escursionisti e ciclisti. I sentieri che attraversano i nostri alpeggi sono ben noti e molto frequentati, ma poiché disponiamo di una vasta rete di sentieri, è impossibile proteggerli tutti con recinzioni», spiega nel comunicato il sindaco Duri Blumenthal. «Siamo coscienti che la chiusura dei sentieri per escursioni a piedi o in bicicletta comporti una drastica limitazione per gli ospiti e la gente del posto.»

In pratica si prevede la chiusura temporanea dei sentieri nelle zone in cui i lupi sono presenti e attivi. Tra questi vi sono percorsi conosciuti in tutta la Svizzera come l’altopiano della Greina.

