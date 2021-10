«Senza energia il Paese si ferma»: Parmelin accende il dibattito

L’appello del consigliere federale Guy Parmelin - pubblicato sul sito web di OSTRAL, l’organizzazione per l’approvvigionamento di corrente elettrica in situazioni straordinarie - suona come un chiaro campanello d’allarme.

«Se l’elettricità dovesse scarseggiare, la Svizzera dipenderebbe dal supporto di tutti i consumatori di elettricità». Più esplicite, sempre in quel contesto, le dichiarazioni del delegato all’Approvvigionamento economico del Paese, Werner Meier: «Tutti noi, la Confederazione e l’economia, possiamo e dobbiamo prepararci a un tale scenario». E poi ancora: «Cari imprenditori potete dare un contributo fondamentale per affrontare al meglio tale crisi e ridurre così al minimo le ripercussioni negative».

Ma quale crisi?

«Sono decisamente sorpreso di questo appello piuttosto estemporaneo»,...