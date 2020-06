«Senza le donne il sistema collassava»

Senza il grande lavoro svolto dalle persone attive nelle cosiddette professioni di rilevanza sistemica non si sarebbe potuta gestire la fase acuta della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19. In molte di queste professioni le donne sono spesso sovrarappresentate. Per fare qualche cifra: l’86 % del personale infermieristico, il 92% del personale delle strutture di custodia dell’infanzia e due terzi degli impiegati attivi nel commercio al dettaglio sono donne. Per questa ragione secondo il gruppo parlamentare dei Verdi alle Camere, il Consiglio federale dovrebbe chiedersi come dare a queste persone il giusto riconoscimento, fornendo soluzioni per creare maggiore parità fra i generi.

«La nostra spina dorsale»

«È grazie a tutte loro se il sistema non è collassato», si legge in un’interpellanza urgente che verrà discussa oggi in un dibattito d’attualità dedicato al tema: «Pari opportunità e conciliabilità tra vita professionale e familiare: trarre ora insegnamenti dalla crisi di COVID-19».

Dal punto di vista degli ecologisti «la crisi provocata dalla pandemia ha messo in luce molti problemi di genere della nostra società. Le donne sono la spina dorsale sociale, ma anche economica della società». Al contempo, risorse scarseggianti nei settori della salute, delle cure, della formazione, dell’accudimento dei bambini e dell’assistenza agli anziani colpiscono doppiamente le donne, affermano gli ecologisti: «Da un lato perché proprio in questi settori sono sovrarappresentate e quindi particolarmente colpite se le condizioni di lavoro peggiorano». Dall’altro, «lo smantellamento di servizi a prezzi accessibili nel settore dell’assistenza spinge le donne ad assumersi questi lavori in modo mal retribuito o senza retribuzione alcuna. A lungo termine questa dinamica si ripercuote in modo negativo sulla loro posizione sul mercato del lavoro e causa loro perdite nella previdenza per la vecchiaia».

Il Governo si sta muovendo a favore della parità di genere, anche se sa che c’è ancora molto da fare. Per la custodia extrafamiliare dei figli e per il settore dell’assistenza sono competenti Cantoni e Comuni. «La Confederazione ha un ruolo sussidiario». E nel quadro delle sue competenze, «ha già emanato disposizioni che contribuiscono a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro la parità di genere».

Le imprese sotto la lente

Inoltre, dall’entrata in vigore, il primo luglio di quest’anno, della revisione della legge federale sulla parità dei sessi, le aziende con almeno 100 dipendenti dovranno procedere con un’analisi della parità salariale, farla verificare da un organo indipendente e informarne i lavoratori e, se del caso, gli azionisti. Berna metterà a disposizione di tutti i datori di lavoro uno strumento di autoanalisi gratuito. Il Governo è convinto che questo obbligo «contribuirà a sensibilizzare i datori di lavoro».

