Per questo, stando a una mozione inoltrata dalla Commissione delle telecomunicazioni del Nazionale (CTT-N), i contributi ai costi di diffusione per emittenti titolari di una concessione andrebbero fissati per il 2021 ad almeno il 50%, anziché al previsto 30%.

Stando alla mozione della CTT-N, le radio DAB sono colpite assai dalle ripercussioni economiche della pandemia a causa dell’emorragia della entrate generate dalla pubblicità e dalle manifestazioni. A differenza delle radio OUC (ossia che trasmettono ancora in analogico, n.d.r), le radio DAB non hanno ricevuto aiuti d’urgenza, e ciò nonostante il fatto che oggi vi siano più ascoltatori DAB+ che ascoltatori OUC.

Da qui la richiesta di innalzare dal 30%, come previsto per il 2021, al 50% i sussidi per la promozione della tecnologia DAB+. In caso contrario, molti canali DAB+ sarebbero costretti a cessare la propria attività. Il rischio? 130 stazioni solo DAB scomparirebbero dal panorama radiofonico in pochissimo tempo e «la preziosa varietà dell’offerta andrebbe perduta».