Circolava e ha parcheggiato senza la necessaria autorizzazione in una strada privata, ma le sorprese per una pattuglia della polizia comunale di Winterthur (ZH) erano solo all'inizio: infatti, dopo un controllo, i poliziotti hanno appurato che all'automobilista, di 63 anni, era stata ritirata la licenza di condurre e, soprattutto, che l'uomo aveva apposto alla vettura targhe fabbricate e dipinte a mano.

La vettura sulla via privata è stata reperita da una pattuglia comunale in bicicletta poco dopo le 15.00 di ieri in un quartiere meridionale della città, indica una nota diramata oggi dalla polizia comunale.