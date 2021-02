Una vettura della polizia cantonale di Soletta si è quindi lanciata all’inseguimento. Pattuglie della polizia bernese hanno intanto controllato il tratto tra lo svincolo di Kirchberg e quello del Wankdorf ed hanno notato l’auto in fuga che per evitare gli ingorghi ha fatto manovre ad alta velocità sulla corsia d’emergenza.

Nelle vicinanze dell’area di sosta di Grauholz, l’auto in fuga è entrata in collisione con la pattuglia della polizia solettese e un altro veicolo, i cui tre occupanti sono stati portati in ospedale per controlli.