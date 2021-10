Sta facendo discutere a Zurigo l’invito per la cosiddetta Closing Night, la festa che conclude l’evento cinematografico Zurich Film Festival (ZFF): fra i requisiti non c’è solo lo smoking o l’abito da sera, bensì anche, per gli uomini, l’obbligo di presentarsi con una donna.

«Gli uomini possono annunciarsi solo con accompagnamento femminile», si legge nell’invito al party, di cui riferisce il «Tages-Anzeiger». L’età minima di ammissione è inoltre diversa a seconda del sesso: le donne posso partecipare a partire dai 20 anni, i maschi dai 23 anni.

«La prassi è probabilmente legale», commenta in dichiarazioni riportate dal quotidiano Aner Voloder, dell’Ufficio per l’uguaglianza di genere della città di Zurigo. In Svizzera non esiste alcun divieto di discriminazione basata sul sesso o sull’età in occasione di eventi privati. Un organizzatore può quindi decidere in autonomia chi è ammesso a una festa. L’UE ha invece regole più severe: secondo Voloder le norme di ammissione del ZFF non sarebbero probabilmente valide.

«Considero il fatto che certi gruppi di persone siano trattati in modo diverso degno di essere discusso», prosegue il giurista. A suo avviso determinate regole di ammissione cementano «attribuzioni stereotipate». Una coppia gay, per esempio, non soddisfa i requisiti di ammissione.

Helena Trachsel dell’ufficio cantonale della parità spiega di aver sentito di casi simili nei club alla moda di Zurigo. A suo avviso non sussiste discriminazione ai sensi della legge sull’uguaglianza di genere. Le corporazioni, per esempio, hanno sempre ammesso solo uomini. «Tuttavia, è importante discuterne», dice Trachsel al «Tages-Anzeiger». Per sensibilizzare i responsabili dello ZFF la funzionaria ha scritto una mail chiedendo una giustificazione per le «restrizioni speciali di ammissione».

A spiegare i motivi delle differenze è uno degli organizzatori, Marcel Maurer alias DJ Muri. «Gli uomini più giovani si comportano spesso male la sera», confida alla testata zurighese. Le donne della stessa età, invece, sono più mature, il che giustifica l’età minima più bassa. A suo avviso «gli ospiti apprezzano molto questa politica di ammissione». La serata di chiusura del festival dovrebbe essere una festa dove le coppie possono divertirsi indossando dei bei vestiti e non un addio al celibato pieno di gruppi di maschi. «Quando gli uomini hanno bevuto alcol spesso non sanno più cosa significa la decenza», sostiene. Questa non è una discriminazione, ma un fatto, conclude Maurer.

