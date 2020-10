La polizia cittadina di Zurigo ha sequestrato più di 400 grammi di metanfetamina, per un valore sul mercato nero di 84 mila franchi. Un uomo di 63 anni è stato arrestato.

L’uomo è stato controllato martedì scorso, verso le 15.30, nel quartiere dell’Università, da un agente che l’ha trovato in possesso di una dose dello stupefacente e circa 2.000 franchi in contanti. Una perquisizione nella sua abitazione ha portato alla luce i 400 grammi di metanfetamina e banconote per 12.000 franchi, ha reso noto la polizia.