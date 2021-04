Swiss Re ha un nuovo presidente del suo consiglio di amministrazione (cda). L’ex Ceo di UBS Sergio Ermotti sostituisce, come previsto, Walter Kielholz a capo dell’organo di sorveglianza.

Il cambio generazionale è avvenuto oggi durante l’assemblea generale annuale. Gli azionisti di Swiss Re hanno approvato tutte le proposte, ha comunicato oggi il gruppo riassicurativo. Gli azionisti hanno inoltre approvato un dividendo di 5,90 franchi per azione, invariato rispetto all’anno precedente, che sarà versato nonostante l’elevata perdita. In considerazione della continua incertezza che circonda la pandemia, tuttavia, non ci sarà di nuovo alcun programma di riacquisto di azioni.