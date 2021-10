Un’automobilista ha causato ieri diverse collisioni sull’autostrada A13, mettendo in pericolo gli altri utenti della strada. La Polizia cantonale grigionese è riuscita a fermarla nella galleria del San Bernardino e ha lanciato un appello ad eventuali testimoni.

Il centro di controllo della polizia ha ricevuto diverse segnalazioni nel tardo pomeriggio di ieri relative ad una vettura che viaggiava da Thusis in direzione di San Bernardino. Gli agenti hanno individuato l’auto, gravemente danneggiata, vicino a Hinterrhein e l’hanno fermata nella galleria del San Bernardino dopo diversi tentativi. È apparso subito chiaro la 31.enne non era in grado di guidare, è stata sottoposta a un esame del sangue e delle urine e la patente le è stata immediatamente ritirata, precisa un comunicato.